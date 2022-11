Difesa: rapporto Usa su capacità militari cinesi, Pechino sfida più importante per la sicurezza nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo elemento significativo, si legge nel documento, è rappresentato dal progressivo rafforzamento della capacità di deterrenza cinese: non solo per quanto riguarda la capacità nucleare, ma anche nell’aerospazio, nella sicurezza cyber, nel controspionaggio e nella guerra informatica. Le ultime stime del dipartimento della Difesa Usa indicano che ad oggi la Cina dispone di più di 400 testate nucleari pienamente operative, e che dovrebbe raggiungerne 1.500 entro il 2035. Nel rapporto viene dedicata particolare attenzione alle “pressioni diplomatiche, economiche, politiche e militari” su Taiwan. “La leadership cinese vuole che lo sviluppo economico, politico e sociale sia accompagnato dal rafforzamento della sicurezza e delle capacità militari, in maniera tale da sostenere gli obiettivi ambiziosi che il presidente Xi Jinping ha inserito nella sua strategia al 2049”, ha detto il funzionario Usa, parlando di un approccio teso a “fondere” l’aspetto militare con quello civile. (Was)