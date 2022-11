Ue: sottosegretario Silli a Bruxelles per consiglio dei ministri con Paesi Organizzazione dell’Africa, Caraibi e Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Giorgio Silli ha partecipato oggi a Bruxelles, su delega del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, al 45esimo Consiglio dei ministri dell’Unione europea e dei Paesi dell’Organizzazione dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Oacps). Lo ha reso noto la Farnesina sul suo sito web. I rischi a livello globale per la pace e la sicurezza, in particolare nel campo degli approvvigionamenti di energia e generi alimentari, gli ultimi sviluppi in preparazione della firma dell’Accordo post-Cotonou e la cooperazione economica e commerciale nel quadro dell’Accordo di Cotonou, attualmente vigente, sono stati i principali temi al centro dell’incontro. (segue) (Res)