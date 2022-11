Ue: sottosegretario Silli a Bruxelles per consiglio dei ministri con Paesi Organizzazione dell’Africa, Caraibi e Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lungi dall’essere una crisi che riguarda solo l’Europa, la guerra in Ucraina ha forti ripercussioni a livello globale che minacciano la pace e la stabilità ben oltre i confini del vecchio continente, perché minano l’ordine internazionale fondato sul diritto che assicura la sovranità e l’indipendenza di ogni Stato”, ha dichiarato il sottosegretario Silli. “La crisi ucraina ha provocato un drastico aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari con gravi conseguenze per la sicurezza alimentare globale, in un quadro già deteriorato dal cambiamento climatico, dalla pandemia e dalla perdita della biodiversità”, ha affermato il sottosegretario. (segue) (Res)