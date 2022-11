Ue: sottosegretario Silli a Bruxelles per consiglio dei ministri con Paesi Organizzazione dell’Africa, Caraibi e Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in questo scenario che l’Italia ha sostenuto con forza l’iniziativa “Black Sea Grain” intrapresa nel quadro delle Nazioni Unite, che ha consentito la ripresa negoziata del traffico dai porti ucraini attraverso il Mar Nero. Il sottosegretario ha poi ricordato il forte sostegno dell’Italia al Piano di azione dell’Unione europea per i “corridoi di solidarietà”, “Solidarity Lanes”, che consentono all’Ucraina di esportare cereali per vie alternative al Mar Nero. Per far fronte alla crisi energetica, aggravata a sua volta dalla guerra in Ucraina, il sottosegretario ha inoltre ribadito che l’Italia promuove fermamente le azioni intraprese dall’Unione europea per stabilire forti partenariati con Paesi terzi fondati sull’investimento tecnologico, che puntano alla diversificazione e alla transizione verso un’economia climaticamente neutra. (segue) (Res)