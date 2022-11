Ue: sottosegretario Silli a Bruxelles per consiglio dei ministri con Paesi Organizzazione dell’Africa, Caraibi e Pacifico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo agli obiettivi di eradicazione della povertà, promozione dello sviluppo sostenibile e graduale integrazione dei Paesi dell’Oacp nell’economica mondiale, il sottosegretario Silli ha ricordato che il G20, sotto la presidenza italiana nel 2021, ha promosso un ambizioso pacchetto di misure per sostenere una ripresa sostenibile, resiliente e duratura nei Paesi più vulnerabili. La discussione si è inoltre soffermata sulla Global Gateway, la strategia dell’Unione europea per affrontare le sfide globali più urgenti, dalla lotta ai cambiamenti climatici, alla perdita di biodiversità, alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali. È stato inoltre affrontato il tema della cooperazione tra Ue e Oacps nei fora internazionali in particolare in occasione della recente 27esima Conferenza delle parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) e del quindicesimo incontro della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (Cop15). Il Consiglio dei ministri Ue-Oacps è il principale organo di dialogo politico previsto dall’Accordo di Cotonou, che inquadra le relazioni dell’Ue con i 79 Paesi dell’Organizzazione dei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. (Res)