Imprese: Profumo, innovare è indispensabile per essere sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innovazione è indispensabile per essere sostenibili. Lo ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, durante un intervento all'evento "The pathway to European Defence between global challenges and technological sovereignty", in corso a Bruxelles. "Innovazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia. Innovare è fondamentale per essere sostenibili nel tempo", ha detto. "Avere sostenibilità come elemento importante della propria strategia è importante per avere successo e la capacità di attrarre le persone migliori, che consentono di essere sempre innovativi", ha aggiunto. Importante, ha detto Profumo, è anche "investire in tecnologia, l'innovazione è basata sulla tecnologia. Il tema della sostenibilità è legata alla produzione di elementi tecnologici, che consentono all'economia e al nostro settore di crescere, come ad esempio l'intelligenza artificiale", ha concluso. (Beb)