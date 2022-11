Francia: Parigi conferma arresti di alcuni francesi in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha confermato l'arresto di alcuni suoi concittadini nel Mali. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Parigi. "Siamo stati informati dell'arresto di cittadini francesi in Mali. Seguiamo la situazione in coordinamento con l'ambasciata di Francia a Bamako", ha fatto sapere il Quai d'Orsay, senza dare il numero esatto dei francesi detenuti. Nei giorni scorsi il ministero della Sicurezza e della Protezione civile maliano ha annunciato una "operazione delle forze di sicurezza" a Missabougou per "liberare degli ostaggi e prendere i membri di un gruppo di criminali e di narcotrafficanti". In questo quadro sono stati liberato dieci ostaggi e arrestati "quattro criminali, tra cui un franco-senegalese, due francesi e un franco-maliano", si legge in un comunicato. (Frp)