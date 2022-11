Germania: ministra Difesa Lambrecht, no a riforma strutturale Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha respinto una riforma strutturale delle Forze armate (Bundeswehr), evidenziando come sia suo compito “attuare ora quanto urgentemente necessario” per il loro miglioramento. “Non realizzerò prima di tutto una grande riforma strutturale che impegna molte forze, paralizza le truppe e non cambia nulla in termini di equipaggiamento”, ha affermato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Intervistata dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lambrecht ha aggiunto che la sua azione si concentra su quanto è “urgentemente necessario” per il “compito principale” della Bundeswehr, ossia la difesa della Germania e della Nato. Allo stesso tempo, la ministra della Difesa tedesca ha osservato che sta riflettendo “anche” sui cambiamenti strutturali da apportare allo strumento militare della Germania. A ogni modo, “ciò che è più importante è una Bundeswehr moderna e ben equipaggiata, questo viene prima di tutto”. Lambrecht ha rivendicato i risultati della sua gestione della difesa: “Se il 20 per cento degli ordini della Bundeswehr può essere assegnato senza procedure complesse, se la durata dei procedimenti giudiziari sulle commesse è ridotta per legge, allora non è una questione piccola piccola”. La ministra della Difesa ha, quindi, rimarcato che “nessuno” dei suoi predecessori “ha raggiunto questo obiettivo, con o senza un grande piano” per la riforma strutturale della Bundeswehr. L'esponente del governo federale ha poi notato: “Molti grandi progetti sono stati fatti in passato. Sfortunatamente, in realtà non ne è venuto fuori molto”. Per Lambrecht, “la domanda è che voglio ottenere? Passare alla storia con un altro grande piano o voglio una Bundeswehr in condizioni migliori”. La risposta è “voglio che la Bundeswehr migliori”, ha infine affermato la ministra della Difesa tedesca. (Geb)