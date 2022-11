© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario un ulteriore lavoro nel settore dell'energia assieme a ulteriori strumenti finanziari comuni a livello europeo. Lo ha detto il commissario europeo all'Energia, Paolo Gentiloni, intervenendo nel corso dell'evento "The pathway to European Defence between global challenges and technological sovereignty" in corso a Bruxelles. (Beb)