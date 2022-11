Qatar 2022: giocatori iraniani cantano nuovamente inno nazionale nella partita decisiva contro gli Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita tra Iran e Stati Uniti ha anche una forte connotazione politica e giunge nel pieno delle proteste contro il regime iraniano iniziate a metà settembre dopo la morte a Teheran della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a seguito del suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. In queste settimane, la nazionale iraniana ha subito fortissime pressioni, sia da parte dei sostenitori delle manifestazioni, che vedono nella squadra un simbolo del regime, che da parte delle autorità di Teheran. Nella partita di esordio contro l’Inghilterra i giocatori non hanno cantato l’inno nazionale in un chiaro sostegno alle proteste in corso nel Paese. Tuttavia, dopo la sconfitta per sei reti a uno e le forti critiche subite in patria, nella sfida contro il Galles i giocatori hanno cantato l’inno, pur senza evidente trasporto, e non ha risposto a domande in merito alla situazione nel Paese durante le varie conferenze stampa. (segue) (Res)