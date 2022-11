Qatar 2022: giocatori iraniani cantano nuovamente inno nazionale nella partita decisiva contro gli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’emittente statunitense “Cnn”, le autorità di Teheran hanno minacciato le famiglie dei giocatori della nazionale di calcio dell’Iran, affermando che i parenti potrebbero essere “arrestati e torturati” se la squadra “non si comporterà in maniera adeguata”. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito all’emittente “Cnn” che le minacce sono arrivate alla vigilia della partita tra Iran e Stati Uniti. Secondo la stessa fonte, i giocatori della nazionale sono stati costretti ad incontrare alcuni rappresentanti delle Guardie della rivoluzione iraniana (Irgc) alla vigilia della partita, dopo che la squadra si è rifiutata di cantare l’inno nazionale il 21 novembre scorso, in occasione della partita con la nazionale inglese. Le Guardie della rivoluzione avrebbero detto ai giocatori che i familiari saranno “arrestati e torturati” se si rifiuteranno di nuovo di cantare l’inno, o se saranno coinvolti in “qualsiasi forma di protesta politica” contro il regime. (segue) (Res)