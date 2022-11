Qatar 2022: giocatori iraniani cantano nuovamente inno nazionale nella partita decisiva contro gli Usa - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Doha diversi tifosi dell'Iran hanno indossato, come dimostrato dalle immagini diffuse dalle emittenti internazionali e da diversi profili social, magliette con lo slogan "donne, vita, libertà" e immagini di Mahsa Amini. Le autorità qatariote hanno in più di un'occasione impedito ai tifosi con slogan ritenuti politici di avere accesso allo stadio, sequestrando anche striscioni e indumenti, come si evince in questo video. (Res)