Ue: Gentiloni, dobbiamo spendere di più per la difesa europea

- Dobbiamo incrementare le nostre spese per la difesa. Lo ha detto il commissario europeo all'Energia, Paolo Gentiloni, intervenendo durante l'evento "The pathway to European Defence between global challenges and technological sovereignty" in corso a Bruxelles. "Dobbiamo prenderci più responsabilità. Questo significa, prima di tutto, incrementare sostanzialmente le spese per la difesa", ha detto. "Veniamo da due decadi di bassi investimenti, in cui la spesa per la difesa dell'Unione europea è cresciuta solo del 20 per cento", ha aggiunto. "Nello stesso periodo, le spese degli Stati Uniti sono aumentate del 60 per cento, la Russia ha quasi triplicato la sua spesa, e la Cina ha incrementato le spese di quasi il 600 per cento. Dobbiamo spendere di più", ha concluso. (Beb)