Brasile: Lula ottiene firme necessarie presentare legge finanziaria con bonus fuori bilancio

- Il Parlamento del Brasile inizierà a discutere la riforma della Costituzione con cui il governo del presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva, potrà finanziare i programmi sociali "fuori bilancio", così come promesso in campagna elettorale. I partiti alleati di Lula hanno infatti raccolto le firme necessarie ad avviare l'iter legislativo della Proposta di riforma costituzionale (Pec) contenuta nel testo della legge di Bilancio messa a punto dalla squadra di transizione. Se approvato, il testo consentirà di alterare i limiti attualmente posti al tetto di spesa liberando i 198 miliardi di real (35 miliardi di euro) necessari per finanziare il programma sociale Borsa Famiglia (simile al reddito di cittadinanza) per un valore di 600 real (107 euro) a persona. Si tratta dello stesso bonus concesso in emergenza dal governo Bolsonaro fino al 31 dicembre, che Lula si è impegnato a rendere permanente una volta al potere. (segue) (Brb)