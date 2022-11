Brasile: Lula ottiene firme necessarie presentare legge finanziaria con bonus fuori bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'analisi della proposta inizierà presso la Commissione permanente Costituzione e giustizia (Ccj) e solo in caso di approvazione sarà sottoposto all'esame dell'aula riunita in seduta plenaria dove, per essere approvata, dovrà ricevere il sostegno di almeno 49 senatori in due turni di votazione. Successivamente, l'iter riprenderà alla Camera dei deputati. Il voto positivo alla finanziaria è considerato fondamentale. "Senza la Pec non ci saranno soldi per il sistema sanitario nazionale, per il programma delle farmacie popolari, per l'acquisto dei vaccini, per l'istruzione, a tutti i livelli, per le mense scolastiche, per i programmi di edilizia popolare, per la manutenzione delle strade, per le pensioni, per l'adeguamento del salario minimo e l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, né fondi per la cultura, la scienza e della tecnologia. Insomma, per quasi niente", ha affermato il relatore della legge di Bilancio 2023 per il Brasile, il senatore Marcelo Castro. (segue) (Brb)