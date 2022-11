Legge bilancio: Righini (Fd'I), su metro C Roma governo Meloni mantiene impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ingente stanziamento "messo in bilancio per il completamento della Linea C si configura la possibilità di completare una tratta fondamentale della Metropolitana di Roma". Così in una nota Giancarlo Righini consigliere regionale del lazio di Fd'I."E' il primo importante obiettivo acquisito dal Governo a trazione Fdi. Lampante conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, della volontà di investire risorse ingenti per la riqualificazione e modernizzazione della città, abbandonata dai governi di sinistra - aggiunge Righini -. Grazie a Fd'I ed agli alleati del centrodestra, appena dopo poche settimane alla guida della nazione, acquista concretezza il piano programmato di sostenere non solo con i poteri ma anche con i finanziamenti la Capitale d'Italia". (Com)