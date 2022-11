Brasile: conti del governo registrano a ottobre saldo positivo da 5,4 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato a ottobre un avanzo primario di 30,2 miliardi di real (5,4 miliardi di euro). Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia. Il dato dei conti pubblici è stato positivo grazie al buon risultato nella raccolta di tasse, contributi e altre entrate federali (gettito fiscale) in Brasile ha registrato a ottobre 2022 un aumento pari al 7,97 per cento su anno. Nei primi dieci mesi dell'anno i conti del governo registrano un surplus da 64,4 miliardi di real (11,5 miliardi di euro). Nel 2022 il governo è autorizzato a chiudere l'anno con un disavanzo primario fino a 170,5 miliardi di real (30,5 miliardi di euro) come definito dalla legge di bilancio. (Brb)