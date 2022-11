© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- La rete regionale "Sinistra civica ecologista, Alternativa comune" terrà una conferenza stampa per illustrare i dieci punti programmatici e valoriali su cui il movimento intende lavorare nei prossimi 5 anni in regione. Nella conferenza stampa verrà inoltre illustrato il programma e gli ospiti dell'assemblea pubblica che si terrà domenica 4 dicembre alle 10 allo Spin Time di Roma. Parteciperanno: Andrea Alzetta, Angelo Anselmi, Gaetano Capuano, Amedeo Ciaccheri, Michela Cicculli, Andrea Dell'Omo, Martina Denni, Valentina Di Gennaro, Roberto Eufemia, Arianna Grillo, Elisa Guerriero, Elena Leonardi, Sandro Luparelli, Claudio Marotta, Simone Petrangeli, Sabrina Sciarrini. Con il contributo della deputata Francesca Ghirra e dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Forma Spazi in via Cavour 181 a Roma (ore 11:00)- Presentazione della mostra "Pietro Cascella inedito. Le opere degli esordi a Roma (1938-1961)". Saranno presenti: Claudio Parisi Presicce, Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali; Tommaso Cascella, Lorenzo Fiorucci, Claudia Terenzi, Francesca Triozzi, del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario dalla nascita di Pietro Cascella. Casino dei principi di Villa Torlonia in via Nomentana 70 a Roma (ore 11:00) (segue) (Rer)