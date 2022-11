© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del primo ambulatorio dedicato alla medicina di genere per la salute delle donne. Interverranno: la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, e la vicepresidente dell'ospedale israelitico di Roma, Antonella Di Castro. Poliambulatorio dell'ospedale israelitico in via Veronese 53 a Roma (ore 18:30)- La sindaca di Viterbo Chiara Frontini e l'assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano consegneranno una targa all'associazione italiana sclerosi multipla (Aism) di Viterbo per i 25 anni di attività. Sala consiliare del Comune di Viterbo (ore 12:00) (Rer)