Qatar 2022: Stati Uniti in vantaggio per una rete a zero sull’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti chiudono il primo tempo in vantaggio per 1-0 sull’Iran nella partita finale della fase ai gironi del Gruppo B ai Mondiali di calcio Fifa 2022 in corso in Qatar. La partita, carica di tensione non solo sportiva ma anche politica, è stata sbloccata 38esimo minuto del primo tempo da Christian Pulisic che ha battuto il portiere iraniano Alireza Beiranvand. In questo momento gli Stati Uniti sono secondi nel Gruppo B e passerebbero agli ottavi di finale insieme all’Inghilterra che sta invece pareggiando con il Galles. I gallesi e gli iraniani sarebbero dunque fuori dai mondiali. Prima della partita i giocatori iraniani hanno cantato senza entusiasmo il loro inno nazionale nella partita, decisiva per le qualificazioni agli ottavi di finale. La nazionale si era rifiutata di cantare l’inno durante la prima partita del torneo contro l’Inghilterra, per sei reti a zero, mostrando sostegno alle proteste in corso nel Paese da metà settembre dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a Teheran a seguito dell’arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato male il velo. Nella partita contro il Galles, vinta per due a zero, i calciatori avevano cantato l’inno nazionale, ma senza trasporto al pari di questa sera. L’incontro gli Stati Uniti, il primo dopo quello del 21 giugno 1998 ai mondiali disputati in Francia, sempre nella fase a gironi, in cui gli iraniani si imposero per 2-1 sugli statunitensi.(Res)