Torino: gli appuntamenti di domani (2)

- ore 11, Torino, Motovelodromo Fausto Coppi, corso Casale 144, l’assessore Poggio partecipa alla presentazione de “Il Grande Ciclismo. Sulle strade leggendarie dei campioni del ciclismo”ore 15, Ciriè (TO), Comune, il vicepresidente Carosso partecipa all’assemblea di ALI Piemonteore 17:30, Torino, Grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3, l’assessore Tronzano partecipa a “L'Alfabeto del futuro”TorinoOre 9, Convitto Umberto I, via Bligny 1: l'assessora Salerno è presente alla Premiazione Convittiadi Italiane 2022, premio fair playOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni I e III. Odg: 1) interpellanza: chiarimenti mercato tematico "Balon" e Gran Balon"; 2) agevolazioni per locali comunaliOre 11, Sermig, piazza Borgo Dora 61: l'assessore Rosatelli interviene alla conferenza stampa di presentazione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2022Ore 11:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: riunione delle Commissioni IV e Legalità. Odg: presidi di salute psichiatrica in carcere (segue) (Rpi)