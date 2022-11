Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione. Odg: ATP Finals: organizzazione eventi diffusi sul territorioOre 15, Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio ComunaleOre 17, Via Pedrotti 5: l'assessore Rosatelli è presente alla presentazione del libro sull'aborto liberoOre 17.30, Scuola di Applicazione dell'Esercito, Via Arsenale 22: l'assessore Purchia interviene al convegno "I saperi di enti e aziende"Ore 18, Reggia di Venaria: l'assessore Carretta è presente all'incontro con gli atleti olimpici e paralimpici piemontesiOre 18, Museo"A come Ambiente", corso Umbria 90: le assessore Foglietta e Salerno sono presenti all' evento per il progetto GYGA - Green Young Gaming AmbassadorOre 18 - Comune di Orbassano Viale Regina Margherita 15: la vicesindaca Favaro partecipa all'Assemblea del CoCoPa - Coordinamento Comuni per la Pace. (Rpi)