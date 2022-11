Farnesina: sottosegretario Tripodi partecipa a presentazione rapporto Oice su società ingegneria all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, su delega del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha partecipato presso l'Agenzia Ice alla presentazione del rapporto Oice sulla presenza delle società di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica all'estero. Lo riferisce un comunicato stampa della Farnesina. Nel suo intervento, il sottosegretario ha evidenziato come il fatturato estero delle società di ingegneria e architettura in Italia abbia pesato nel 2021 per quasi il 50 per cento del fatturato del settore. "Ciò dimostra come l'Internazionalizzazione sia una opportunità di sviluppo imprescindibile per le imprese del settore" ha dichiarato il sottosegretario. Proprio per questo, ha aggiunto, la stretta collaborazione tra la Farnesina e Oice che, con la filiera delle società associate, partecipa alle iniziative di partenariato economico bilaterale con Paesi strategici, come business forum, country presentations e missioni settoriali, finalizzate all'internazionalizzazione del sistema economico italiano. (segue) (Res)