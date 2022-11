Germania-Qatar: Scholz, molto lieto per accordo sul Gnl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto “molto lieto” per l'accordo con cui il Qatar si impegna a fornire gas naturale liquefatto (Gnl) alla Germania dal 2026 per 15 anni. Allo stesso tempo, il capo del governo federale ha evidenziato di essere fiducioso che l'accordo tra Germania e Qatar possa porre le basi per altre intese analoghe. Scholz si è espresso durante la conferenza stampa che ha tenuto a Berlino con i vertici di alcune delle principali organizzazioni economiche e finanziarie del mondo. Si tratta della direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva, del segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Mathias Cormann, della direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) Ngozi Okonjo-Iweala, della direttrice operativa per la politica dello sviluppo e il partenariato della Banca mondiale Mari Pangestu e del direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), Gilbert Houngbo.(Geb)