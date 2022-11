Roma: Pd Campidoglio, bene consegna centri polifunzionali a Municipio VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consegna al Municipio VI dei due centri polifunzionali Due Torri Villa Verde, in via Gagliano del Capo, e Prato Fiorito, in via Lascari "è un'ottima notizia". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "Finalmente le due strutture potranno essere utilizzate per servizi al territorio - spiegano -. I lavori per la realizzazione si erano conclusi, infatti, 6 anni fa e da allora erano rimasti chiusi per incomprensibili ostacoli burocratici. Avevamo in più di una occasione sollecitato la precedente amministrazione ad ascoltare i cittadini e a rendere accessibili le strutture che comprendono spazi verdi, sale polifunzionali, spazi dedicati alle famiglie, agli anziani, per i giovani e per i servizi innovativi. Ringraziamo l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia - proseguono - per aver dato impulso alla riconsegna al territorio di queste strutture con la preziosa collaborazione dell'assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini. E' una dimostrazione di buona amministrazione - concludono i consiglieri -, che guarda ad aree della città in cui i servizi a disposizione dei cittadini sono da sempre carenti. Con la consegna dei nuovi centri, il Municipio VI avrà ora la possibilità di renderli rapidamente fruibili dai residenti e di implementare nuovi servizi attesi dalla cittadinanza". (Com)