Regno Unito: errori laboratorio analisi su tamponi Covid potrebbero aver causato decesso di 23 persone

- Un errore di laboratorio analisi su tamponi Covid potrebbe aver portato al decesso di almeno 23 persone. Questo quanto emerso da un'inchiesta sugli errori dell'Immensa Health Clinic Ltd di Wolverhampton, laddove circa 39 mila test Pcr sono stati segnalati come negativi quando avrebbero dovuto essere invece considerati positivi tra il 2 settembre e il 12 ottobre 2021, contribuendo alla diffusione del Covid nel sud-ovest dell'Inghilterra. Molte persone avrebbero infatti continuato la loro vita quotidiana senza porsi in autoisolamento. Gli esperti della Uk Health Security Agency (Ukhsa) hanno stimato che gli errori hanno portato a circa 55 mila contagi aggiuntivi, considerando che ogni persona che ha ricevuto un risultato falso potrebbe aver infettato una media di altre due persone. (Rel)