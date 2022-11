Tunisia: Unione nazionale donne, continue denunce di maltrattamenti subiti sul posto di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Unione nazionale delle donne tunisine, Radhia Jerbi, ha confermato oggi, che l’organizzazione sindacale ha ricevuto numerose denunce da parte di giovani tunisine che hanno subito violenze da influenti politici di alto livello. In un video pubblicato su Facebook, Jerbi ha affermato che molte denunce provengono da dirigenti donne che hanno subito violenze sul posto di lavoro. Nel video la Jerbi ha presentato uno studio sulla violenza nei confronti delle donne manager nei luoghi di lavoro in occasione della Giornata internazionali per l'eliminazione della violenza contro le donne e della Giornata internazionale dei diritti umani. “Quest'anno abbiamo scelto di posticipare il nostro rapporto annuale per ragioni che vi spiegheremo, con la preparazione di un rapporto sulle donne manager esposte alla violenza sul posto di lavoro perché quest'anno, oltre al numero molto elevato di dirigenti donne che sono venute a trovarci per lamentarsi delle violenze che subiscono sul posto di lavoro, abbiamo ricevuto anche molte denunce di violenze inflitte da leader influenti all'interno del Stato nei confronti del proprio personale dipendente”, ha sottolineato la presidente dell’Unione nazionale delle donne nel video.(Tut)