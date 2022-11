Norvegia: governo non rilascerà nuove licenze per esplorazioni petrolio e gas fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia non rilascerà nuove licenze alle compagnie energetiche per esplorare petrolio e gas nelle aree di frontiera durante l'attuale legislatura, che terminerà nel 2025. Lo riferisce l'emittente "Nrk", rilevando come la decisione di posticipare il 26mo round di licenze rientrerebbe in un accordo del governo con il Partito socialista di sinistra (Sv) per l'approvazione del bilancio statale, dando nuovo slancio a un'intesa in materia che era già stata raggiunta lo scorso anno e che avrebbe dovuto bloccare le nuove concessioni per tutto il 2022. Diversi partiti di opposizione e esponenti dell'industria energetica nazionale hanno contestato la decisione del governo di Oslo, definendola contraria agli interessi del Paese. (Sts)