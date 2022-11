© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 14:30, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione di Fabio Vitale, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa della Camera - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)