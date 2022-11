Legge Bilancio: Ghera (Fd'I), risorse per Metro C, con governo Meloni inizia rinascita Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, in una nota afferma: "L'esecutivo a guida Fratelli d'Italia, risponde con prontezza a una delle priorità della Capitale: il miglioramento del servizio di trasporto pubblico. Con l'inserimento nella manovra di bilancio di questo importante finanziamento per il completamento della Metro C - spiega -, inizia una nuova era per Roma. Quanto fatto oggi dal governo Meloni segna un divario in positivo con i tanti governi di centrosinistra rimasti inerti di fronte alle esigenze della città. L'impegno preso con i cittadini - conclude - di ridare a Roma il profilo e la vivibilità di una grande capitale europea comincia a prendere forma".(Com)