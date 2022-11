Roma: in Campidoglio il primo incontro sulla cybersecurity nella pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Difendersi da minacce e attacchi cyber, migrare al modello cloud, offrire servizi digitali sicuri in scenari in continua evoluzione. Questi solo alcuni dei temi affrontanti oggi nel primo convegno sulla cybersecurity dedicato alle pubbliche amministrazioni organizzato dal dipartimento Cybersecurity e Sicurezza di Roma Capitale e dall'assessorato alle Politiche della sicurezza, attività produttive e Pari opportunità, con il supporto delle associazioni Csa (Cloud security alliance) e Cyber 4.0. "Ciso cloud summit pubblica amministrazione" è il titolo dell'evento che si è tenuto in Campidoglio alla presenza di oltre 150 partecipanti tra Ciso (Chief information security officer), responsabili e decisori nell'ambito della sicurezza di enti locali, società partecipate, aziende private, autorità e agenzie che a livello nazionale gestiscono infrastrutture critiche. Obiettivo del convegno, condividere esperienze e possibili soluzioni in un'ottica utile e concreta per chi quotidianamente lavora nell'ambito della sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Roma Capitale è impegnata nell'accelerazione di tutti quei processi che possano migliorare il rapporto dei romani con l'amministrazione e potenziare l'erogazione dei servizi attraverso gli strumenti digitali ma non può esistere alcun progetto efficace di transizione digitale senza un adeguato piano di sicurezza", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel suo video messaggio di benvenuto. "Per questo - ha spiegato - abbiamo deciso di costituire presso Roma capitale un dipartimento dedicato a portare nelle diverse progettualità quelle competenze e conoscenze di cyber security che oggi sono irrinunciabili". (segue) (Com)