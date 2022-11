Roma: in Campidoglio il primo incontro sulla cybersecurity nella pubblica amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello della Cybersecurity è un tema che deve essere integrato in molte delle nostre attività dallo Sviluppo economico sino alle Pari opportunità", ha aggiunto l'assessora alle Politiche della sicurezza, Monica Lucarelli. "Ad esempio, non possiamo immaginare dei sistemi digitali sicuri senza dei percorsi di formazione e alfabetizzazione digitali dedicati ai cittadini e le Pmi - ha sottolineato -. Così come abbiamo l'obbligo di rendere tutte le fasce della popolazione, anche le più vulnerabili, parte di questo cambiamento. Diventa centrale avvicinare le future generazioni al mondo Stem. Siamo quindi felici di discutere di cybersecurity - ha concluso - come un componente fondamentale per lo sviluppo della nostra città". Sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Aielli, direttore generale di Roma Capitale, Nicla Diomede, direttore del dipartimento di cybersecurity e sicurezza di Roma Capitale, e Roberto Baldoni, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (segue) (Com)