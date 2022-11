Roma: in Campidoglio il primo incontro sulla cybersecurity nella pubblica amministrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'evento è stata illustrata la strategia di cybersecurity di Roma Capitale, che già prevede un investimento di 3,3 milioni di euro, di cui 2 milioni da fondi Pnrr, per rafforzare e rendere più sicura la transizione digitale dell'Amministrazione. Da più voci è emersa la necessità di potenziare la formazione del personale delle pubblica amministrazione e diffondere una cultura di prevenzione rispetto alla sicurezza informatica. Ulteriori spunti di riflessione hanno riguardato le funzioni dello chief information security officer all'interno di organizzazioni complesse come le Pa e le modalità di reperimento di personale con competenze adeguate al ruolo. Infine, dal confronto con le partecipate è emersa la volontà di progettare un percorso di collaborazione, di info-sharing su specifici obiettivi, in cui Roma Capitale possa svolgere un ruolo catalizzatore per orientare il potenziamento della cybersecurity nei servizi diretti ai cittadini. Domani, mercoledì 30 novembre, i lavori proseguiranno con approfondimenti, esercitazioni e simulazioni di risposta ad attacchi cyber presso la Casa delle tecnologie Emergenti all'interno della Stazione Tiburtina. (Com)