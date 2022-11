Germania-Polonia: Scholz, l'offerta dei Patriot rimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta che la Germania ha presentato alla Polonia per schierare sul suo territorio sistemi di difesa aerea Patriot tedeschi “rimane”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto a Berlino con i vertici di alcune delle principali organizzazioni economiche e finanziarie del mondo. Si tratta della direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva, del segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Mathias Cormann, della direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) Ngozi Okonjo-Iweala, della direttrice operativa per la politica dello sviluppo e il partenariato della Banca mondiale Mari Pangestu e del direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), Gilbert Houngbo. A seguito dell'incidente di Przewodow, la Germania ha offerto alla Polonia sistemi Patriot e caccia multiruolo Eurofigher per rafforzare la sicurezza del suo spazio aereo. Dopo aver accettato, il governo polacco ha chiesto che i Patriot venissero schierati in Ucraina come appoggio contro l'invasione russa. La ministra delle Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha replicato che si tratta di sistemi Nato: pertanto, il loro dispiegamento al di fuori del territorio dell'Alleanza atlantica deve essere discusso dagli Stati parte. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha infine sostenuto che, qualora non possano essere stanziati in Ucraina, i Patriot tedeschi dovrebbero essere dislocati nel suo Paese. (Geb)