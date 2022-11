Nato: ministeriale Esteri a Bucarest, focus su sostegno militare e umanitario all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla riunione odierna ha partecipato anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che rispetto al messaggio lanciato in precedenza alla Nato, quello di “armi, armi, armi”, ha chiesto stavolta di agire “più rapidamente” con le forniture di armamenti. “La guerra va avanti. Abbiamo dimostrato che possiamo vincere la Russia. Le decisioni sull’invio di armi devono essere fatte più rapidamente e le armi devono essere consegnate più rapidamente”, ha proseguito il ministro. “I trasformatori, generatori e altro sono molto importanti, abbiamo anche bisogno della difesa aerea, di (sistemi) Patriot. Se abbiamo una difesa aerea possiamo proteggere le infrastrutture dagli attacchi russi”, ha detto Kuleba. In questo contesto, secondo Stoltenberg, i Paesi Nato stanno discutendo in merito alla fornitura di sistemi missilistici Patriot all'Ucraina. "Per farlo dobbiamo garantire la fornitura di pezzi di ricambio, la possibilità di effettuare la manutenzione dei sistemi e anche delle munizioni. Perché una delle grandi sfide che dobbiamo affrontare ora è assicurarci che questi sistemi funzionino in modo efficace", ha spiegato. Sostegno pratico e politico vanno "di pari passo, perché ampliando il sostegno pratico ci stiamo impegnando più da vicino con l'Ucraina", cercando di portare le forze militari di Kiev al livello di quelle degli alleati, ha ricordato Stoltenberg. (segue) (Rob)