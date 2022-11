Nato: ministeriale Esteri a Bucarest, focus su sostegno militare e umanitario all'Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle discussioni odierne i temi non si sono limitati alle questioni militari. Di fronte agli attacchi russi contro le città e le infrastrutture ucraine, Stoltenberg ha ribadito la necessità di agire con urgenza per impedire che la mancanza di riscaldamento, elettricità e acqua potabile incida pesantemente sulla situazione umanitaria nel Paese, dal momento che Mosca sta usando “l’inverno come arma”. La Russia vuole lasciare l’Ucraina “al freddo e al buio” durante l’inverno, ha aggiunto Stoltenberg. Sul tema è intervenuto anche Tajani, secondo cui l’Italia ha già fatto molto per tutelare la rete infrastrutturale e elettrica in Ucraina. “Abbiamo già inviato cinque gruppi elettrogeni, circa 51 tonnellate di materiale elettrico di varia natura e 400 commutatori automatici, tutto materiale che serve per tenere in vita la rete che trasporta elettricità in Ucraina”, ha detto Tajani. Il ministro ha poi annunciato la disponibilità di mettere a disposizione la Protezione civile, un’eccellenza italiana, “per fornire il nostro saper fare, la nostra esperienza”, per aiutare “tutti gli sfollati” e intervenire nella ricostruzione della rete elettrica, al fine di “impedire che il ‘Generale inverno’ venga utilizzato dai russi per fare danno alla popolazione civile a fare danno all’Ucraina”, incrementando i flussi migratori verso altre nazioni. “Dobbiamo assolutamente fare in modo di fornire” tutto il sostegno di cui sono capaci le nazioni europee, ha aggiunto Tajani. (Rob)