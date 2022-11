Aerospazio: Urso, contratto Commissione Ue bella notizia per industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Oggi la Commissione europea ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Arianespace per cinque lanci satelliti Copernicus con volo Vega C, lanciatore europeo prodotto in Italia. "Questa firma, a pochi giorni dalla Conferenza ministeriale di Parigi, conferma il ruolo strategico del nostro Paese nel sistema spaziale europeo ed è una bella notizia per la filiera industriale italiana”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commenta la notizia della firma di un contratto della Commissione Ue per cinque lanci di Vega C per il posizionamento in orbita bassa dei satelliti Copernicus. (Rin)