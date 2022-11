Ucraina: Malan (Fd'I), ritiro emendamento conferma rispetto governo per Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La decisione del governo di chiedere il ritiro dell’emendamento sull’invio delle armi per presentarne il contenuto in un decreto a sé "conferma un approccio da parte dell’esecutivo di grande rispetto per le prerogative del Parlamento". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan. "Positivo che l’opposizione, o quanto meno gran parte di essa, si sia associata all’impegno di approvare questo nuovo decreto entro l’anno. Del resto si tratta di proseguire impegni internazionali presi dal governo precedente", aggiunge Malan. (Rin)