Usa: studio, tra il 1990 e il 2021 un milione di persone uccise da armi da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di un milione le persone negli Stati Uniti che sono state uccise con un’arma da fuoco (intenzionalmente o accidentalmente) tra il 1990 e il 2021. Uno studio pubblicato dalla rivista mensile “Jama Network Open” ha evidenziato che, in poco più di 30 anni, negli Stati Uniti le armi da fuoco hanno causato la morte di 1.110.421 persone. “Si tratta di un valore simile al numero dei morti a causa della pandemia di Covid-19 negli ultimi due anni”, ha detto Eric Fleegler, uno degli autori dello studio e medico all’ospedale pediatrico di Boston, in Massachusetts. Stando alle rilevazioni effettuate, le morti associate alle armi da fuoco hanno raggiunto il punto più basso nel 2004, per poi aumentare progressivamente nel corso degli anni successivi. Nel 2021 sono state registrate 14,7 morti legate alle armi da fuoco per ogni centomila persone, con un incremento del 45 per cento. (Was)