Legge bilancio: Baglio (Pd), bee fondi governo per Metro C a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opere della Metro C "proseguiranno, grazie ai fondi stanziati in manovra dal governo. È un'opera strategica per la Capitale, per la mobilità sostenibile, per favorire il trasporto dei romani, dei pendolari e di chi vive, studia e lavora in città". Lo dichiara in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio. "Bene il aindaco Gualtieri che ha richiamato l'attenzione del governo sulla indispensabilità di questi fondi e bene il governo nazionale che, in quest'occasione, ha riconosciuto la necessità di un'opera fondamentale per il futuro della Capitale d'Italia", conclude Baglio. (Com)