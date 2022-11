Legge bilancio: Angelucci (Pd), bene prosecuzione Metro C grazie ad allarme Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea C della metropolitana di Roma è "un'opera fondamentale per la Capitale" che "rischiava di restare senza fondi. Oggi grazie all'allarme lanciato dal sindaco Gualtieri, il governo ha finanziato il proseguimento del tracciato della Metro C, che così potrà arrivare fino alla Farnesina". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Turismo, Mariano Angelucci del Pd. "È stato un intervento decisivo, per sottolineare l'importanza di un'opera strategica per promuovere la mobilità sostenibile della Capitale", conclude.(Com)