Tunisia: segretario generale movimento popolare Echaab riceve ambasciatore di Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico Zouhair Maghzaoui, segretario generale del movimento popolare tunisino (Echaab), di orientamento nasserista, ha incontrato l’ambasciatore di Cina a Tunisi Zhang Jianguo per discutere della cooperazione tra i due Paesi. Lo ha reso noto un comunicato diffuso dal movimento su Facebook, secondo il quale l’incontro è stato un’opportunità per discutere del rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. Echaab ha espresso il suo sostegno alle misure eccezionali del presidente della Repubblica Kais Saied e partecipa alle elezioni legislative previste per il 17 dicembre 2022.(Tut)