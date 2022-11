Roma: assessora Sicurezza, bene sentenza su Casamonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza d'Appello ha confermato che i Casamonica sono un clan mafioso è "un risultato di straordinaria importanza perché riconosce il lavoro di anni, portato avanti dalla Direzione distrettuale antimafia, dalla procura e da tutte le forze dell'ordine che sono riuscite a costruire un impianto accusatorio perfetto". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della sicurezza di Roma, Monica Lucarelli. "Questa sentenza ci dà ancora più forza e convinzione nella battaglia per la legalità perché rafforza la fiducia dei cittadini nello Stato e conferma che le mafie non sono invincibili - aggiunge -. Voglio esprimere il mio ringraziamento alla procura di Roma e a tutti gli uomini e donne delle forze dell'ordine che hanno lavorato e lavorano ogni giorno per rendere Roma una città libera dalle mafie". (Com)