© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione è andata bene. "La maggioranza si sta muovendo in maniera compatta e coesa. C’è la consapevolezza di dover stringer i tempi e quindi lavoreremo in Parlamento, ci concentreremo sulle modifiche più importanti per raggiungere l’obiettivo di licenziare la Manovra nei tempi previsti". Così il senatore dell'Udc, Antonio De Poli, capogruppo di Civici d'Italia-Noi moderati-Maie ai microfoni del Gr Rai. (Rin)