Aerospazio: Avio, Commissione Ue firma contratto per lancio di 5 missioni Copernicus con Vega C

- Avio annuncia la firma, da parte di Arianespace, di un contratto con la Commissione europea per cinque lanci di Vega C, per altrettante missioni per il posizionamento in orbita bassa dei satelliti della costellazione per l’osservazione della Terra Copernicus, che saranno eseguiti tra il 2024 e il 2026. I satelliti - riferisce una nota - serviranno, tra le altre cose, a monitorare con accuratezza le temperature della superficie terrestre e degli oceani, della qualità dell’aria, e a migliorare la stima delle emissioni di anidride carbonica e altri agenti inquinanti a livello globale al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni. Grazie a questo contratto, il backlog di lanci di Vega C raggiunge i 13 voli, a cui si sommano due lanci Vega, per un totale di 15 voli, dimostrando così la capacità di accesso autonomo allo spazio dell’Europa. Grazie alla sua alta performance e versatilità a basso costo, Vega C rappresenta la miglior soluzione per il lancio di satelliti per l’osservazione della Terra in orbita bassa. Per la costellazione Copernicus dell’Unione europea, Vega aveva già lanciato in orbita il satellite Sentinel 2-A nel giugno 2015 e il Sentinel 2-B nel marzo 2017. “Mentre continuiamo il lavoro a Kourou per preparare il secondo lancio di Vega C previsto per il 20 dicembre, questo ulteriore fondamentale contratto estende significativamente il backlog di Vega C, l’unico lanciatore europeo qualificato per le missioni istituzionali della costellazione Copernicus dell’Unione europea”, ha dichiarato Giulio Ranzo, Amministratore delegato di Avio, che ha aggiunto: “Desideriamo ringraziare i nostri partner commerciali e istituzionali e i team di Avio e Arianespace per il grande lavoro di squadra fatto per garantire l’accesso autonomo allo spazio dell’Europa”. (Rin)