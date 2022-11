Cina: "Caixin Global", università Tsinghua discute misure anti-Covid con studenti dopo proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio sulla piattaforma di Elon Musk diversi testimoni hanno riferito di avere ricevuto ripetute telefonate dalla polizia informatica cinese, che li ha messi in guardia dall'utilizzare app illegali per interagire con non meglio precisati "elementi esterni". Avvertimenti simili hanno raggiunto anche i loro familiari. Durante il fine settimana alcune persone al di fuori della Cina hanno inoltre lamentato difficoltà nel visualizzare i tweet delle proteste. Secondo il quotidiano "Washington Post", numerosi account in lingua cinese - inattivi per mesi o anni - sono infatti improvvisamente tornati online domenica iniziando a condividere compulsivamente messaggi promozionali a luci rosse allegati a vari nomi di città cinesi, nel tentativo di seppellire gli aggiornamenti dai luoghi delle contestazioni sotto pagine e pagine di tweet irrilevanti. L'hashtag "fogli bianchi", emblema del contrasto alla censura e di queste proteste, è stato oscurato su WeChat, insieme ad alcuni account e altri contenuti chiave. Molti utenti hanno segnalato la censura dei contenuti in atto pubblicando pagine e pagine che ripetevano decine di volte i caratteri cinesi di "buono" e "va bene", condannando implicitamente il capillare filtraggio delle informazioni. (segue) (Cip)