Cina: "Caixin Global", università Tsinghua discute misure anti-Covid con studenti dopo proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La censura dei contenuti online ha preso piede anche nelle strade invase dai manifestanti durante il fine settimana, pattugliate ora da stuoli di agenti in divisa e in borghese che conducono controlli a campione sugli smartphone dei passanti, soprattutto alla ricerca di Vpn e app come Telegram. Una delle aree nelle quali si concentra l'attenzione delle autorità è quella del Ponte di Sutong, nella parte nord di Pechino, dove pure il mese scorso si era avuta la protesta solitaria di un individuo che aveva esposto uno striscione contro il presidente Xi Jinping. "Stiamo tutti cancellando disperatamente la cronologia delle chat", ha dichiarato alla stampa un testimone delle proteste a Pechino, che conferma anche un controllo sulle carte d'identità e diversi arresti. Alcuni partecipanti alle contestazioni sono stati inoltre convocati nelle centrali di polizia e invitati a fornire un resoconto scritto dei loro movimenti domenica notte. Ad Hangzhou, capoluogo della provincia orientale del Zhejiang, la presenza dei poliziotti è talmente vasta da essere stata definita "spaventosa". L'enorme dispiegamento di forze e la chiusura di alcune delle stazioni della metropolitana hanno impedito nuovi assembramenti anche a Shanghai, dove nel fine settimana un giornalista dell'emittente televisiva britannica "Bbc" è stato aggredito e arrestato dalla polizia. (Cip)