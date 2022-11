Legge Bilancio: Milani-Mennuni (Fd'I), grande attenzione per Metro C di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legge di Bilancio "rappresenta un'importante provvedimento per la mobilità della Capitale d'Italia che vedrà la prosecuzione della Metro C, infrastruttura trasportistica di collegamento del nord e il sud della città". Lo affermano in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia, Massimo Milani e Lavinia Mennuni. "Con questa iniezione di liquidità il progetto di prolungamento, previsto anche nei piani della mobilità per il Giubileo del 2025 e della candidatura per Expo 2030, completerà la tratta T2 fino a piazza Venezia e realizzerà la T1, che deve raggiungere la Farnesina - spiegano -. Oltre gli 1,7 miliardi già inseriti nel Pnrr si aggiungono in finanziaria 2,2 miliardi da qui al 2032 per la realizzazione della Metro C di Roma fino alla Farnesina. Grazie al governo Meloni - sottolineano - Roma potrà presentarsi alla candidatura per l'Expo 2030 con più forza. I cittadini romani potranno contare su un trasporto pubblico efficiente, su ferro, che collegherà la periferia sud est con il centro storico della città e i quartieri a nord, oltre Tevere. Esprimiamo la nostra grande soddisfazione - concludono - per l'attenzione rivolta a Roma e al suo ruolo di Capitale da parte del governo Meloni".(Com)