Legge Bilancio: Santori (Lega), grazie a Salvini per attenzione su Metro C Roma e A24/A25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori, in una nota, dichiara: "Metro C è un elemento infrastrutturale fondamentale per Roma, l'attenzione del ministro Salvini a raccogliere la richiesta di aiuto giunta da cittadini, associazioni, amministratori dimostra la grande attenzione della Lega alle istanze del territorio, la capacità di ascolto e la massima disponibilità a intervenire con incisività e convinzione li dove necessario. Grazie a Salvini - afferma il consigliere capitolino della Lega - che ha fatto arrivare fino a 2 miliardi di euro entro il 2032 per la realizzazione della Metro C, dunque, e alla grande capacità e impegno a lavorare con il Campidoglio per dare a Roma il volto che la Capitale merita, soprattutto in vista di appuntamenti internazionali come Giubileo ed Expo. E grazie per il grande impegno profuso per scongiurare l'aumento delle tariffe di percorrenza dell'A24/A25: un'ennesima dimostrazione del cambio di passo frutto del lavoro della Lega", conclude Santori. (Com)