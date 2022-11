Ucraina: ministra Difesa tedesca Lambrecht, negoziati sempre possibili ma Kiev decide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per porre fine alla guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina “devono essere sempre possibili” e “sono importanti, la diplomazia è importante”. Tuttavia, “soltanto l'Ucraina decide cosa e quando negoziare”. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Lambrecht ha poi evidenziato come in Russia sia “al potere un sistema che non esita a condurre una brutale guerra di aggressione”e la questione non può essere limitata esclusivamente al presidente del Paese, Vladimir Putin. Secondo la ministra della Difesa tedesca, “l'approccio russo è contrario al diritto internazionale, disumano, brutale”. (Geb)